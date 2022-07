De bultrug die dinsdag dood aanspoelde op Vlieland is waarschijnlijk overleden doordat zij niet genoeg voedsel heeft kunnen vangen. Het dier was sterk vermagerd en vertoonde tekenen van uitdroging. ‘Walvissen drinken niet, ze halen vocht uit voedsel. Als ze te weinig eten, krijgen ze te weinig vocht binnen’, zegt marien bioloog Lonneke IJsseldijk. <

‘Onderscheid maken bij asielzoekers onwenselijk’

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vindt het maken van onderscheid tussen kansrijke en kansarme asielzoekers als gekeken wordt naar de opvang ‘onwenselijk en niet uitvoerbaar’, zo werd woensdag gemeld in een reactie op een advies van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) van vorige maand. De adviesraden stelden dat het goed zou zijn om de opvang in twee stappen te verdelen. <

Veroordeelde Van Rey mag wethouder worden

De voor corruptie veroordeelde liberale politicus Jos van Rey mag wethouder van Roermond worden. Bureau Berenschot heeft bij een screening van de vijf genomineerde wethouders van Roermond, onder wie Van Rey, naar eigen zeggen niets gevonden wat hun benoeming in de weg staat. <

Peter R. de Vries met monument geëerd

Op het Leidseplein in Amsterdam komt een herdenkingsmonument voor Peter R. de Vries. Het Leidseplein is gekozen omdat daar de oude studio van RTL Boulevard zit en omdat De Vries vlak bij het plein werd neergeschoten, vertelde zijn dochter Kelly de Vries in RTL Boulevard. <

Natasja Gibbs volgt Hugo Logtenberg op bij Op1

Natasja Gibbs volgt Hugo Logtenberg op bij de talkshow Op1. De presentatrice vormt vanaf eind augustus samen met Nadia Moussaid het presentatieduo namens BNNVARA. Het is voor het eerst dat het programma door twee vrouwen zal worden gepresenteerd. <

Enschede stapt naar rechter om privacyboete

De gemeente Enschede gaat in beroep tegen een boete die vorig jaar werd opgelegd voor het volgen van winkelend publiek via wifi-signalen. De privacywaakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), besloot vorig jaar dat de Twentse gemeente voor straf 600.000 euro moest betalen. Enschede stapt nu naar de rechter om die boete teruggedraaid te krijgen. <

Hulp glastuinbouw en visserij verdeelt coalitie

De coalitiepartijen zijn verdeeld over de vraag of vissers en glastuinbouwers steun moeten krijgen nu ook de prijzen van scheepsbrandstof en gas torenhoog zijn opgelopen. VVD, CDA en ChristenUnie roepen landbouwminister Henk Staghouwer eensgezind op meer voor deze sectoren te doen. D66 vindt juist dat die kans op kans hebben laten lopen om zelf op tijd duurzamer en toekomstbestendiger te worden. <

75 maanden cel geëist voor aanslag Panorama

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep celstraffen van 75 maanden geëist tegen drie mannen die ruim vier jaar geleden betrokken zouden zijn geweest bij de beschieting van het gebouw waarin weekblad Panorama is gevestigd. Voor het gerechtshof in Amsterdam noemde de aanklager de aanslag opnieuw een gerichte aanval op de vrije pers, ‘passend in een patroon van geweld tegen journalisten en media’ en ‘ondermijnend aan de democratische samenleving’. <

Vaker sensor in luiers wil oppositie niet

In de Tweede Kamer is ontstemd gereageerd op een voorstel van minister Conny Helder (Langdurige zorg) om vaker een sensor te plaatsen in luiers van ouderen, die aangeeft of die vol zit. Oppositiepartijen SP en PVV zien het als een verkapte poging om te besparen op personeel in de ouderenzorg, zeiden ze in een debat over het personeelstekort in de zorgsector. Sensoren in luiers bestaan al en Helder ziet de verdere inzet hiervan als een mogelijkheid om de werkdruk te verlagen. <

Taakstraffen uitgedeeld om hanengevechten

De rechtbank in Den Haag heeft woensdag twee mannen veroordeeld tot taakstraffen tot tachtig uur voor onder meer het met elkaar laten vechten van hanen. De 41-jarige Joseph S. uit Bodegraven kreeg veertig uur opgelegd. Zijn neef, Boy de M. (35) uit Zwammerdam, moet een werkstraf van tachtig uur uitvoeren. Ook krijgen beide mannen twee weken voorwaardelijk. <

Gynaecoloog Leiderdorp verwekte meer kinderen

Een gynaecoloog in het vroegere Elisabeth-ziekenhuis in Leiderdorp heeft meer vrouwen zwanger gemaakt met zijn eigen sperma dan eerder gedacht. Hij is de biologische vader van 41 kinderen die in de jaren zeventig en tachtig zijn verwekt. In februari noemde het Alrijne-ziekenhuis, waar het Elisabeth in is opgegaan, een aantal van 21 kinderen. De gynaecoloog, Jos Beek, is inmiddels overleden. <

Lijn van coronagolf wordt steeds vlakker

Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt steeds minder snel. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 6433 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een fractie meer dan vorige week woensdag. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 39.433 positieve tests. Dat is zo’n 10 procent meer dan in de week ervoor. Op weekbasis is dat de langzaamste groei sinds 1 juni, bij het begin van de huidige zomergolf. <

Fossielvrij NL daagt KLM voor rechter

Stichting Fossielvrij NL zet een rechtszaak tegen KLM door. De milieuorganisatie vindt dat de luchtvaartmaatschappij nog steeds consumenten misleidt met reclames over duurzaam vliegen. Een gesprek bracht het bedrijf en de activisten onlangs niet dichter bij elkaar. Daarom heeft Fossielvrij NL een zaak aangespannen. <

Omstreden verdrag België-Iran goedgekeurd

Een omstreden overeenkomst tussen België en Iran die de uitlevering van veroordeelde gevangenen aan elkaar mogelijk maakt is na twee dagen tumult in het federale parlement door de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen goedgekeurd. België zou het eerste Europese land zijn dat een dergelijk uitleveringsverdrag sluit met Iran. <

Gas en kernenergie krijgen groen stempel EU

De Europese Unie gaat aardgas en kernenergie als duurzaam aanmerken. Ze krijgen een groen label in het classificatiesysteem dat als gids dient voor beleggers en investeerders. De tegenstanders in het Europees Parlement, die de afgelopen weken de wind in de zeilen voelden, slaagden er woensdag toch niet in dat te beletten. Gas- en kerncentrales zijn de komende jaren nodig om de nog klimaatonvriendelijker kolencentrales te vervangen zolang de EU nog niet over genoeg echt duurzame energie beschikt, vindt de Europese Commissie. <

‘België stond abortus toe als vader zwart was’

De Belgische staat stond in 1960 in het grootste geheim ongestraft abortus toe voor vrouwen die na de gewelddadige chaos rond de Congolese onafhankelijkheid zwanger van een Afrikaanse man terugkeerden naar België. Dat blijkt volgens de Belgische historicus Frank Gerits uit twee documenten die hij heeft ontdekt in het archief van de toenmalige christendemocratische premier Gaston Eyskens, schrijft dagblad De Morgen. <

Honger grijpt volgens VN om zich heen

VN-organisaties waarschuwen voor een totale destabilisatie van de wereld als gevolg van de toenemende honger. Vorig jaar trof honger een op de tien mensen op aarde, circa 828 miljoen mensen. Een jaar eerder lag dat cijfer 46 miljoen lager maar ook toen was het aantal hongerlijders al enorm gestegen ten opzichte van de periode daarvoor. <

Meer dan 6000 apenpokkengevallen

Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 6000 gevallen van apenpokken gemeld uit 58 landen. Ongeveer 80 procent van de infectiemeldingen komt uit Europa, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die organiseert later deze maand opnieuw een vergadering van de commissie die adviseert of de uitbraak reden is een wereldwijde crisissituatie uit te roepen. <

FNV stapt uit overleg over gevaarlijke stoffen

FNV trekt zich terug uit het polderoverleg over werk met gevaarlijke stoffen. Volgens de vakbond nemen werkgevers en overheid het overleg niet serieus genoeg. ‘De maat is vol’, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. <

Europese beurzen laten stevig herstel zien

De Europese beurzen hebben woensdag stevig herstel laten zien na de verliesbeurt van een dag eerder. Op de Amsterdamse beurs was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de blikvanger. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd maakte een koerssprong van meer dan 15 procent na de aankondiging van een samenwerkingsdeal met webwinkelconcern Amazon. De olieprijs ging opnieuw omlaag en dat zorgde ervoor dat Shell onderaan eindigde in de AEX-index. <

Shell bouwt grootste groenewaterstoffabriek

Shell begint met de bouw van de grootste groenewaterstoffabriek van Europa op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Het olie- en gasconcern heeft een definitieve investeringsbeslissing genomen voor de bouw van de fabriek Holland Hydrogen I. Naar verwachting is de fabriek in 2025 operationeel. De fabriek gaat 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag produceren. <

AWVN: loonstijging van nu is historisch hoog

De loonsverhogingen die werkgevers en vakbonden afspreken in cao’s zijn historisch hoog. Volgens voorlopige cijfers van AWVN, naar eigen zeggen de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers op het vlak van arbeidsvoorwaarden, was de loonafspraak in cao’s die in juni afgesloten waren gemiddeld 3,8 procent. Een percentage dat zeker deze eeuw nog niet is voorgekomen, verduidelijkt een zegsman na berichtgeving door NU.nl. <

Bioboeren komen met tienpuntenplan

De voedselproductie in Nederland kan hand in hand gaan met het leveren van maatschappelijke diensten als biodiversiteit, schone lucht, schoon water en een vruchtbare bodem. Dat beweren duizenden biologische, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren. Zij overhandigden woensdag een tienpuntenplan aan landbouwminister Henk Staghouwer en stikstofminister Christianne van der Wal. <

Verdediger Beugelsdijk geschorst voor gokken

Verdediger Tom Beugelsdijk is voor vijf duels geschorst vanwege het online gokken op Nederlandse voetbalwedstrijden. Twee wedstrijden van het schikkingsvoorstel, waarmee Beugelsdijk akkoord is gegaan, zijn voorwaardelijk. Beugelsdijk blijkt niet schuldig aan matchfixing. <