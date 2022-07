Geen stokstaartje of serval meer als huisdier

Den Haag

De overheid kwam in 2015 al met een lijst voor toegestane dieren, maar die werd in 2017 door de rechter van tafel geveegd. Volgens minister Henk Staghouwer (Landbouw) is deze nieuwe lijst een ‘grote stap’ als het gaat om dierenwelzijn. Wel erkent hij dat de gevolgen voor mensen met ‘verboden’ dieren groot zijn. De bedoeling is dat de lijst per 1 januari 2024 van kracht wordt. Om te voorkomen dat mensen hun tamme dieren in het wild gaan loslaten, komt er een overgangsperiode. Wie voor de ingangsdatum van de lijst een ‘verboden dier’ heeft, mag het dier houden tot het overlijdt.

