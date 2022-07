OM onderzocht advocaat van Ridouan Taghi

Het Openbaar Ministerie heeft onderzocht of advocaat Inez Weski informatie heeft gelekt in de strafzaak rond de vermeende topcrimineel en haar cliënt Ridouan Taghi, of dat zij een USB-stick de gevangenis in heeft gesmokkeld.

Amsterdam

Dat werd woensdag duidelijk tijdens de strafzaak van Youssef T., de neef van Taghi, die tevens een tijd als zijn advocaat heeft opgetreden en informatie zou hebben doorgespeeld. Een onderzoeksteam heeft geconcludeerd dat met informatie die via een USB-stick in de zwaarbeveiligde gevangenis (EBI) in Vught terecht is gekomen ‘het niet anders kan dan dat dit via advocaat Weski is gebeurd’.

Het Openbaar Ministerie is woensdag - na herhaaldelijk aandringen van zowel de rechtbank als de advocaten van Youssef T. - beduidend minder stellig. ‘We hebben geen aanwijzingen gevonden.’

Weski werpt de aantijgingen ver van zich. ‘Het overhandigen van een USB-stick aan iemand in de EBI is onmogelijk. Vanwege de afscheiding, de poortjes en fouilleringen. Dus dit is logistiek onmogelijk en is ook nooit gebeurd!’

Het Openbaar Ministerie beschuldigt Youssef T., de neef en ex-advocaat van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, van het omkopen van rechters en ambtenaren. Dat zou zijn geprobeerd in Nederland en Marokko. Ridouan zou zijn neef opdracht hebben gegeven rechters in Marokko om te laten kopen in een zaak waarin twee broers van Ridouan vastzitten.

Youssef zou in Antwerpen met een contact hebben gesproken om op die manier in Marokko ‘middels geldelijke giften of op andere wijze invloed proberen te krijgen op de uitkomst van de rechtszaak’, aldus het OM. De broers van Ridouan zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij een vergismoord in november 2017, waarbij de zoon van een Marokkaanse rechter om het leven kwam. Het vermoedelijke doelwit was een rivaal van Taghi.

In Nederland zou zijn geprobeerd iemand van de Belastingdienst om te kopen. Ook wordt volgens het OM gebruikgemaakt van corrupte contacten om ‘transporten van vermoedelijk verdovende middelen te kunnen laten plaatsvinden’, zo werd woensdag duidelijk tijdens een nieuwe, voorbereidende zitting tegen T..

Peter R. de Vries

De rechtbank Amsterdam heropent de behandeling van de zaak over de moord op Peter R. de Vries. De rechtbank meldde woensdag dat zij zich hiertoe genoodzaakt ziet, omdat het Openbaar Ministerie dinsdag nieuwe stukken heeft ingestuurd naar zowel de rechters als naar de advocaten van de twee verdachten. Tegen dit tweetal is een levenslange gevangenisstraf geëist. Maandag vindt er een extra zitting plaats.