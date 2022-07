Den Haag

Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met 2014, toen een kwart van de lokale en provinciale bestuurders en volksvertegenwoordigers daarmee werd geconfronteerd.

Ook ruim een op de drie ambtenaren heeft in 2021 te maken gehad met agressie of geweld, staat in de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 die minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ‘Het zijn echt heftige cijfers’, zegt Bruins Slot. ‘Zeker de laatste jaren is de groei echt heel erg scherp.’ Duidelijke oorzaken heeft ze niet. Daar wordt de komende tijd onderzoek naar gedaan. De bedreigingen zijn zeer uiteenlopend. ‘Het zijn vreselijke doodsbedreigingen, het gaat om scheldpartijen. Maar wat het ook is: het is onacceptabel.’

Of de verstrekkende coronamaatregelen een oorzaak van de toenemende agressie zijn, kan de minister nu nog niet zeggen. Wel is duidelijk dat in de coronaperiode een verschuiving plaatsvond van fysieke naar onlinebedreigingen en -intimidatie.

Regelmatig spreekt de minister burgemeesters en wethouders, en die zeggen dat het een beetje bij het vak hoort. Daar neemt ze krachtig stelling tegen. Volgens haar moet de aangiftebereidheid juist omhoog.

Er is deze kabinetsperiode 100 miljoen euro beschikbaar om maatregelen te nemen.