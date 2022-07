Wat is er precies gebeurd voor de politie een schot loste richting Jouke?

Dinsdag bereikten de boerenprotesten een dieptepunt: de politie schoot gericht op demonstranten, drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een dag later spoelt een golf van woede over het land. Wat is er precies gebeurd?

Leeuwarden

Ze willen nog even langs de McDonald’s. Met de trekker. Na een lange dag werken op de melkveeboerderij in Akkrum en protesteren bij het distributiecentrum in Heerenveen, rijden de broers Jouke (16) en Sytse (17) dinsdag in een stoet van tractors naar huis over de A32. Bij een afrit wordt de stoet staande gehouden.

En dan gaat het snel mis.

Na dagen van oplopende spanning komt de zaak dinsdagavond tot ontploffing: de politie schiet gericht op demonstranten, een ongekende ingreep. Drie mannen worden gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Een dag later spoelt een golf van woede over het land en wordt opgeroepen om Jouke, de jongste verdachte, te ontzetten uit de politiecel, een zeer zware vorm van eigenrichting.&n..

