Huisartsen trekken aan de bel: ‘De huisarts heeft continu gebrek aan tijd’

Huisartsen hopen dat hun klacht over hoge werkdruk gehoor vindt. Ze krijgen steeds meer taken. ‘Als we op deze weg doorgaan, verdwijnt de huisarts.’

‘Jammer dat Ernst Kuipers er niet was’

Yvette Crentsil is huisarts bij huisartsenpraktijk Dubbelzorg in Dordrecht.

‘Ja, ik stond ook op het Malieveld. De opkomst was goed. Ik hoop dat hiermee wat in beweging wordt gezet, want de aandacht voor deze actiedag had wel wat meer gemogen. In het NOS-journaal van acht uur ging er meer aandacht naar Australische huiskatten. Blijkbaar hadden wij ook op een tractor moeten gaan staan.

Echt teleurstellend was het dat minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid - die arts is en wiens vader zelf ook huisarts was - zelf niet naar het Malieveld is gekomen. Hij noemde de ministerraad als excuus, maar als hij het echt serieus had genomen, was hij er gewoon geweest. Dan had hi..

