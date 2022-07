Politieke cultuur in Den Haag lijkt nauwelijks te veranderen: ‘Het wantrouwen is er, tenzij’

Het wantrouwen in de politiek viert hoogtij. De versplintering van het politieke landschap draagt hieraan bij. ‘In vak K knipperen ze niet meer met hun ogen als er een motie van wantrouwen op tafel wordt gelegd.’

Geert Wilders (PVV) en premier Mark Rutte in de Tweede Kamer tijdens het debat over de sms-berichten van de premier.

Den Haag

‘In een van de eerste debatten met minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) werden direct twee moties van wantrouwen ingediend’, herinnert SGP-leider Kees van der Staaij zich. ‘Ze werden tussen neus en lippen door behandeld en kregen nauwelijks aandacht.’

Het langstzittende Tweede Kamerlid ziet onder Rutte IV nog weinig verandering ten opzichte van Rutte III. Onder het vorige kabinet kwamen de verhoudingen tussen het kabinet en de oppositie onder spanning te staan. Met name sinds het kabinet demissionair was, nadat het in januari 2021 aftrad vanwege de toeslagenaffaire, lagen regering en oppositie voortdurend overhoop.

Deze verstoorde verhoudingen waren echter ook in de missionaire regeerperiode van toepassing. Het kabi..

