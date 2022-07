De pedagogische straffen van Halt blijven alleen beschikbaar voor minderjarigen. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind ziet het niet zitten om de maatregel ook in te zetten voor jongvolwassenen, zoals onlangs is uitgeprobeerd. Hij is er niet van overtuigd dat het zin heeft. <

Btw op groente en fruit verdwijnt pas in 2024

De beoogde invoeringsdatum van het schrappen van btw op groente en fruit ligt ergens in 2024. Er is nader onderzoek nodig om een werkbare definitie van groente en fruit voor deze maatregel vast te stellen, schrijft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. Het schrappen van de btw kost volgens de minister het kabinet circa 1 miljard euro. <

Dode bultrug aangespoeld op Vlieland

Op het strand van Vlieland is dinsdag een dode bultrug aangespoeld. Het 7 meter lange kadaver werd gevonden op een afgesloten gebied van een oefenterrein van Defensie. Dat zegt marien bioloog Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht. Het dier wordt naar Harlingen overgebracht waar de doodsoorzaak wordt onderzocht. <

SGP-raadslid stapt op na zaagactie

Melkveehouder Floor de Jong houdt het voor gezien als raadslid van de SGP in Krimpenerwaard. De Jong kwam onlangs in het nieuws door knotwilgen om te zagen. Op deze manier wilde hij protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zijn actie leidde tot landelijke ophef. ‘Ik koester de natuur en dus ook de knotwilgen. Dat ik daar de zaag in zet, zegt genoeg over hoe wanhopig wij boeren op dit moment zijn.’ <

Hoofdverdachten Eris-proces in beroep

De drie hoofdverdachten in het Eris-proces die dinsdag tot een levenslange gevangenisstraf zijn veroordeeld, gaan allen in hoger beroep. Dit hebben hun advocaten laten weten. Het gaat om Delano R., Jermaine B. en Feno D. Het Openbaar Ministerie laat in reactie op de uitspraak weten nog geen beslissing te hebben genomen over een eventueel hoger beroep, maar over het algemeen ‘niet ontevreden te zijn’ over de uitspraak. <

Defensie krijgt volgend jaar nieuwe vip-jet

Defensie krijgt volgend jaar een nieuwe jet waarmee de top van het ministerie kan reizen. Het toestel vervangt de Gulfstream IV die aan het einde van zijn levensduur is. Die 35 jaar oude jet kende de afgelopen jaren al verschillende technische problemen. De nieuwe Gulfstream 650 is uit 2015. Het ministerie heeft voor een gebruikt toestel gekozen ‘vanwege een gegarandeerde beschikbaarheid en lagere aanschafkosten’. <

Tweede Kamer neemt ‘thuiswerkwet’ aan

De Tweede Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel van D66 en GroenLinks aangenomen dat het makkelijker maakt voor werknemers om een deel van de tijd thuis te werken. Als een werknemer verzoekt om één of meerdere dagen vanuit huis te werken, moet de werkgever daar nu serieus naar kijken. <

Gasopslag Bergermeer voor kwart gevuld

Ruim een kwart van de gasopslag Bergermeer in Noord-Holland wordt de komende maanden gevuld door bedrijven die daarvoor een overheidssubsidie ontvangen. Dat kost de staatskas in totaal 164 miljoen euro, ruim 200 miljoen minder dan begroot, melden minister Rob Jetten (Energie) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) aan de Tweede Kamer. Om komende winter niet meer afhankelijk te zijn van Russisch gas, wil het kabinet de gasopslagen voor minstens 80 procent vullen. <

Weer cel en tbs voor pakketbezorger

Ook in hoger beroep is de 20-jarige pakketbezorger uit Woerden die in 2020 een 42-jarige man in Wijchen doodreed tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Hij zou de man bewust hebben aangereden omdat hij hem aansprak op zijn rijgedrag in een woonwijk. Het gerechtshof in Arnhem acht in ieder geval bewezen dat Tarik O. met zijn gedrag het risico voor lief nam dat hij de man zou doden. <

Rutte belooft haast met extra energietoeslag

Gemeenten in Nederland kunnen wat minister-president Mark Rutte betreft snel aan de slag met een extra energietoeslag voor de allerarmste gezinnen. Hij had eigenlijk pas na de zomer een besluit willen nemen, maar daar nam de Tweede Kamer geen genoegen mee. De gemeenten wierpen het kabinet dinsdag een reddingsboei toe door te zeggen dat zij onder bepaalde voorwaarden nog wel wat extra’s kunnen doen. <

Onderzoek deal mondkapjes vertraagd

Het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal tussen Sywert van Lienden (foto) en het ministerie van VWS heeft opnieuw vertraging opgelopen. Onderzoeksbureau Deloitte levert het rapport pas medio september aan bij minister Conny Helder (VWS). Helder had de Tweede Kamer beloofd het rapport in het reces te sturen. Ze betreurt de vertraging, schrijft ze aan de Kamer. <

15 jaar cel voor doden Sumanta Bansi

De rechtbank in Alkmaar heeft de 42-jarige Manodj B. dinsdag conform de eis veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor het ombrengen van de Surinaamse Sumanta Bansi. Zijn vader Dwarka B. (65), verdacht van betrokkenheid, werd vrijgesproken conform de eis. De 22-jarige Bansi verdween in februari 2018 en is sindsdien spoorloos. <

Frans dorp: poets tanden niet met kraanwater

Door de aanhoudende droogte heeft een Zuid-Frans dorp het tandenpoetsen met kraanwater verboden. Een deel van het leidingwater wordt noodgedwongen met tankwagens aangevoerd, waardoor de kwaliteit van het drinkwater niet is gegarandeerd. Daarom mag het water ook niet worden gedronken of gebruikt voor de bereiding van babymelk of rauw voedsel, besloot de gemeente Bargemon in het bergachtige achterland van de Côte d’Azur. <

Vakbond ‘klaar’ met racismeonderzoeken

De leider van de op een na grootste Duitse politievakbond, Rainer Wendt, zegt ‘klaar’ te zijn met onderzoeken naar racisme binnen het politiekorps. Hij zei dat die geen ander doel dienen ‘dan het beeld te bevestigen dat de politie een racistische bende misdadigers is’. Wendt begrijpt dan ook goed dat de politie van twee deelstaten niet wil meewerken aan een nieuw onderzoek. <

Minder vermisten na gletsjerbreuk Alpen

Het aantal vermisten na een dramatische gletsjerbreuk in de Italiaanse Alpen is gedaald van dertien naar vijf. Het aantal doden bleef, twee dagen na het incident, op zeven. Ook zijn er acht gewonden, melden Italiaanse media. Een afgebroken stuk van de gletsjer op de berg Marmolada veroorzaakte zondag een dodelijke lawine van ijs, sneeuw en rotsblokken. Groepen bergbeklimmers raakten bedolven op de route naar de top. <

Kinderen en moeders terug uit ISIS-kampen

Frankrijk repatrieert 35 Franse kinderen uit het noordoosten van Syrië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dinsdag dat de kinderen al zijn aangekomen en dat ook zestien moeders zijn teruggehaald. De kinderen en hun moeders zaten in vluchtelingenkampen voor familieleden van vermeende strijders van ISIS. De kinderen zijn overgedragen aan de kinderbescherming, terwijl voor de moeders nu juridisch bekeken wordt wat er met hen moet gebeuren. <

Rusland zet stap naar oorlogseconomie

Rusland wil na 4,5 maand oorlog zijn economie beter afstemmen op de behoeften van het leger. Het parlement heeft ingestemd met een regeringsvoorstel waardoor bedrijven verplicht kunnen worden producten aan de krijgsmacht te leveren. Werknemers kunnen worden gedwongen ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen te werken. <

Rusland wil trein naar bezette gebieden

Rusland is van plan een spoorverbinding te openen tussen het zuiden van het land en bezette gebieden in Oost-Oekraïne. De gouverneur in de Russische regio Rostov heeft dat volgens het Russische staatspersbureau TASS gezegd. Rostov grenst aan de Oekraïense regio’s Loehansk en Donetsk, ook wel bekend als de Donbas. <

50.000 evacués in Australië na regen

In de Australische staat New South Wales zijn inmiddels 50.000 mensen geëvacueerd om de overstromingen die het gebied treffen. Maandag stond dat aantal nog op 32.000. De Australische overheid heeft de situatie tot natuurramp uitgeroepen. Daarmee kan er sneller noodhulp naar de regio gestuurd worden. Het heeft de afgelopen vier dagen onophoudelijk geregend in Sydney. <

Handtekeningen voor Zweden en Finland

De dertig NAVO-landen hebben officieel getekend voor de toetreding van Zweden en Finland tot het bondgenootschap. Ze mogen vanaf nu meepraten, al is meestemmen er nog niet bij. De twee aspirant-leden hebben nu alleen nog de goedkeuring nodig van de parlementen van de meeste van de dertig lidstaten. De zogeheten ratificatie gaat wel flink wat maanden duren omdat dat veel tijd vergt. <

Marktplaats ziet sterke vraag naar campers

Door de chaos op luchthavens in Nederland is de vraag naar campers en caravans de afgelopen maanden omhooggeschoten, meldt verkoopsite Marktplaats. Volgens het handelsplatform werd hier het afgelopen half jaar ruim 14 miljoen keer naar gezocht. Dat komt neer op een stijging van 56 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen er nog meerdere coronarestricties golden. <

Shell en Aegon fors lager in rode AEX

Olie- en gasconcern Shell en verzekeraar Aegon gingen dinsdag hard onderuit op een vooral roodgekleurd Damrak. De toonaangevende AEX-index sloot 2,3 procent lager op 644,22 punten. Shell werd liefst 8,6 procent lager gezet door beleggers. Dat had te maken met een stevige daling van de olieprijs, als gevolg van vrees voor een recessie in de eurozone. <

PMT besluit als laatste pensioenen te verhogen

Het Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) heeft als laatste van de grootste pensioenfondsen in Nederland besloten om de pensioenen te verhogen. Aangesloten gepensioneerden krijgen er later dit jaar daardoor voor het eerst sinds 2008 weer wat pensioen bij. Door het oplopen van de rente is het fonds er een stuk beter voor komen te staan. <

Regels tegen online ‘wilde westen’

Twee belangrijke Europese wetten die de macht van ‘big tech’ moeten beteugelen en online orde moeten houden, naderen de eindstreep. Het Europees Parlement heeft ze goedgekeurd, waarna alleen de EU-landen ze nog eens moeten afstempelen. Een overgrote meerderheid van de Europarlementariërs stemde dinsdag in met de wet voor digitale markten (DMA) en die voor digitale diensten (DSA). <