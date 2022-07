Tijd voor een lied over 19 miljoen mensen

Den Haag

Om precies te zijn: 18,9 miljoen mensen in 2035, 1,3 miljoen meer dan begin dit jaar. Dat is de inschatting die gemaakt wordt van de toekomstige bevolkingsomvang in de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022-2050 die vandaag verschijnt. De voorspelling is gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij geldt een disclaimer: de instituten stellen dat het ‘de meest waarschijnlijke ontwikkeling’ is, maar dat deze tegelijk onzeker is omdat ‘immigratie en woningbouw’ moeilijk exact te voorspellen zijn.

grote gemeenten

De verwachting is dat vooral middelgrote en grote gemeenten verder zullen groeien, net als gemeenten aan de rand v..

