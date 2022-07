Hoogleraar Jan Brouwer: ‘Noodverordening bij boerenacties is niet nodig’

Groningen

Uit frustratie over het stikstofbeleid van het kabinet, blokkeerden boze boeren met hun trekkers afgelopen dagen de toegang tot onder meer distributiecentra in het land. Vanuit deze centra worden levensmiddelen naar supermarkten vervoerd. Dat zij demonstreren is hun goed recht, stelt Brouwer. ‘Als daarbij een verkeerschaos ontstaat of wanordelijkheden ontstaan, zeg maar: strafbare feiten worden begaan - en dat is gebeurd, kan een burgemeester op grond van zijn instrumentarium de Wet Openbare Manifestaties (WOM) toepassen. De burgemeester geeft de demonstranten dan de bindende aanwijzing dat ze een corridor open moeten laten voor het bedrijf. Dat was een genuanceerder aanpak geweest dan een verbod via een noodverordening.’

‘Met de..

