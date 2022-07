Blokkades protestboeren ten einde na noodverordeningen en verschijnen ME

De blokkade door protestboeren, met name gericht op de distributiecentra van de supermarkten, is dinsdag vrijwel overal beëindigd. Met noodverordeningen en de aanwezigheid van de ME wisten gemeenten en politie de boeren huiswaarts te laten keren.

Nijkerk

De beëindiging van de maandag begonnen acties verliep daarmee grotendeels geweldloos. De politie had op de eerste dag gezegd alleen in te grijpen na overleg met burgemeesters of als er gevaarlijke situaties zouden ontstaan. Omdat de boeren in het hele land actievoerden, was er bovendien geen capaciteit om overal in te grijpen. Door die deels noodgedwongen strategie van de politie zijn grootschalige confrontaties uitgebleven.

Voor de supermarkten daarentegen duurden de acties te lang. Door de boerenblokkades hebben supermarkten voor ‘tientallen miljoenen’ euro’s schade geleden, meldt hun brancheorganisatie, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). De kleinere supermarktketen Coop alleen al verwacht een ‘miljoenenschade..

