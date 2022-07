Midden-Nederland maakt zich als eerste op voor de zomervakantie: ‘Hopelijk halen leerkrachten vakantie’

Nog drie dagen en dan is het zomervakantie op Protestants Christelijke Basisschool De Wegwijzer, waar ook Oekraïense kinderen les krijgen. De druk loopt op; het rooster voor het nieuwe schooljaar is niet rond.

Krimpen aan de Lek

Midden-Nederland maakt zich als eerste op voor de zomervakantie. Veel schooldirecteuren uit die regio lieten het Nederlands Dagblad weten dat ze in deze laatste schoolweek geen tijd hebben voor bezoek van een journalist en fotograaf. ‘Onze leerkrachten lopen al op hun tandvlees; ik kan het ze niet aandoen nóg iets aan de agenda toe te voegen.’

Op De Wegwijzer in Krimpen aan de Lek is de druk niet minder. Directeur Martin Belder: ‘Het is altijd hectisch voor de vakantie, maar dit jaar in het bijzonder.’ Corona, personeelstekort en de opvang van Oekraïense leerlingen trekken hun sporen. Daarnaast zijn er de gebruikelijke groep 8-musical, eindschoonmaak, rapporten en activiteiten die om afronding vragen.

In de schoolha..

