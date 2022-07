Jacobikerk Utrecht bewijst: zonnepanelen mogelijk op monumentale kerk

Steeds meer kerken proberen duurzame stappen te zetten, maar ervaren hobbels onderweg. Toch lukt het de Jacobikerk in Utrecht om zonnepanelen op de monumentale kerk te krijgen. ‘Laat onze kerk een inspiratie zijn voor anderen.’

De zonnepanelen die op de daken van Jacobikerk in Utrecht komen te liggen, zijn straks vanaf de straatzijde niet te zien.

Utrecht

Zonnepanelen plaatsen op een monumentale kerk? Dat kán toch helemaal niet, zat in het hoofd van Roland Jansen toen hij twee jaar geleden aantrad als voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Jacobikerk in Utrecht. Deze ‘stroomopwekkers’ ontsieren immers het aanzicht van de oogstrelende gotische kerk, waarvan de bouw begon in de dertiende eeuw.

Nu weet hij beter. De protestantse wijkgemeente die huist in het gebouw heeft een plan gelanceerd voor het plaatsen van 104 zonnepanelen. Die komen op de zadeldaken van deze zogeheten driehallenkerk met een hoofd- en twee zijbeuken. De panelen worden op de binnenkant van de daken - op het zuiden - gelegd. Daardoor zijn ze vanaf d..

