Meer vraag naar pakketten voor arme kinderen. ‘We zitten in een stilte voor de storm’

Deventer

Wat zit er in een pretpakket en hoeveel willen jullie er uitdelen?

‘In totaal hopen we 6000 pakketten uit te delen. In een pakket zitten bijvoorbeeld spelletjes of een beachballset, maar ook kaartjes voor een dagje pretpark. Dit zorgt er niet alleen voor dat kinderen uit arme gezinnen leuke dingen kunnen doen in de zomer, maar ook vinden zij het prachtig dat er iemand is die aan hen denkt.’

Kloppen ouders rechtstreeks bij jullie aan?

‘Nee, alle aanvragen voor hulp komen via maatschappelijke organisaties bij ons binnen. Deze professionele hulpverleners hebben een goed inzicht in de situatie van elk gezin. Zij kunnen ons dan laten weten wat een kind nodig heeft. Dat kan een zomerpretpakket zijn, maar bijvoorbeeld ook een winterjas of ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .