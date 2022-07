Kabinet ziet af van gedragscode tegen homogenezing. ‘Liever dialoog’

Den Haag

Dat staat in een brief die de ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs), Dilan Yesilgöz (Justitie) en Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) dinsdag naar de Tweede Kamer stuurden. Het kabinet volgt een advies op van wetenschappers van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Die stelden onlangs dat een ‘dialoog’ tussen levensbeschouwingen beter werkt dat een gedragscode. In het toekomstige gesprek met geloofsgemeenschappen zal de regering daarom ‘ieders eigen verantwoordelijkheid’ benadrukken in het voorkomen en tegengaan van conversietherapieën. Het gaat om activiteiten die erop gericht zijn de seksuele gerichtheid of genderidentiteit van iemand te veranderen, bijvoorbeeld door gebedssessies of jongerenkampen.

Het plan om een gedra..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .