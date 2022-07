IC-hoogleraar Armand Girbes: ‘Maak geen onderscheid tussen patiënten met en zonder corona’

Corona heeft te lang een voorkeursbehandeling gehad in de zorg, stelt Armand Girbes, hoofd van de intensive care VUmc van Amsterdam UMC in reactie op onderzoek van het RIVM. Daaruit blijkt dat het uitstellen van niet-acute operaties in 2020 en 2021 minimaal 320.000 gezonde levensjaren heeft gekost.

‘320.000 levensjaren’ is een abstract getal. Wat zegt het u?

‘Dat betekent dat we praten over tien levensjaren voor 32.000 mensen. Dat vind ik best veel. En het is het topje van de ijsberg. Het RIVM heeft een analyse gemaakt over de data van de uitgestelde operaties. Dat zullen ze ongetwijfeld goed hebben onderzocht, maar er is ook andere schade.

Denk aan iemand die zich niet lekker voelt met vage klachten, niet direct terecht kan bij het ziekenhuis door de coronagerelateerde drukte en daardoor pas later een ernstige diagnose krijgt. Door de late diagnose en late behandeling kunnen de kansen op een gunstig beloop behoorlijk dalen. Of iemand die wacht op een knieprothese, daarvan zullen veel mensen zeggen: dat kan wel even wachten. Ondertus..

