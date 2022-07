Onderzoek Milieudefensie: slechts drie grote bedrijven hebben een klimaatplan en zijn bereid tot een CO2-reductie van 45 procent.

In totaal 29 grote bedrijven, waaronder ING, Schiphol en Unilever, schieten ernstig tekort als het gaat om hun klimaatplannen. Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde Klimaatcrisis-Index, een onderzoek van NewClimate Institute in opdracht van Milieudefensie.

Amsterdam

Deze bedrijven komen gemiddeld niet verder dan 19 procent CO 2 -reductie voor 2030, terwijl dat minimaal 45 procent moet zijn.

De milieu- en klimaatorganisatie had om de klimaatplannen van de 29 grote bedrijven gevraagd, nadat de rechter in de rechtszaak tegen Shell had bepaald dat vervuilende bedrijven een grote verantwoordelijkheid dragen in het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. Om aan de doelstelling van maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde te voldoen, moet in de klimaatplannen staan hoe bedrijven 45 procent CO 2 -reductie realiseren voor 2030.

Slechts drie bedrijven hebben een klimaatplan gemaakt en de intentie om die 45 procent CO 2 -reductie te halen, namelijk AkzoNobel, Bam Group en Stellanti..

