Verdachte aansturen moord Peter R. de Vries gearresteerd (4)

Rotterdam

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt berichtgeving van Het Parool en AD hierover. Het OM kan geen verdere informatie vrijgeven, omdat de verdachte in beperkingen zit; hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Volgens de kranten is de aangehouden man Krystian M., afkomstig uit het Gelderse Ochten. Hij is onder meer verdachte in een langlopend onderzoek, waarin Anouar T., een verre neef van Ridouan Taghi, eveneens verdachte is. Het onderzoek richt zich onder meer op georganiseerde autodiefstal en een moordpoging in Utrecht in oktober 2019. Tegen Taghi, hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieproces Marengo, is op 28 juni een levenslange gevangenisstraf geëist. M. zat al vast in verband met een schietpartij in Zeewolde, in oktober vorig jaar, schrijven de beide kranten. Onder leiding van het landelijk parket van het OM doet de landelijke recherche onderzoek naar de opdrachtgever(s) van en andere betrokkenen bij de moord op De Vries. Dit onderzoek is met de aanhouding van deze verdachte nog niet ten einde, zegt het OM.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam neergeschoten, kort na een optreden in tv-programma RTL Boulevard. Hij bezweek negen dagen later aan zijn verwondingen.

Op Twitter schrijft de zoon van De Vries, Royce, dat de familie ‘verheugd’ is over de aanhouding van de vermoedelijke aanstuurder. Zij hoopt dat de vele vragen over ‘aanstuurder(s) en opdrachtgever(s)’ door de arrestatie zullen worden beantwoord.

levenslang

Tegen de twee vermoedelijke uitvoerders is inmiddels een levenslange gevangenisstraf geëist. Zij horen op 14 juli hun vonnis. De verdachten zijn Delano G. (22) en Kamil E. (36). Laatstgenoemde is eveneens van Poolse komaf. Het tweetal werd binnen een uur na de aanslag door de politie klemgereden op de A4 en gearresteerd.

Tijdens het proces tegen G. en E. is een groot aantal versleutelde berichten tussen deze twee verdachten en de man die hen zou hebben aangestuurd besproken. Het gaat onder meer om teksten waarin op uiterst grove wijze over de moordaanslag wordt gesproken. In het dossier wordt de vermoedelijke aanstuurder aangeduid als NN-*4229.

De berichten bevonden zich in een smartphone die bij de arrestatie van G. en E. in hun vluchtauto werd gevonden. Ook na de moord geeft de aanstuurder aanwijzingen wat het tweetal moet doen. Behalve meedogenloosheid en bloeddorst illustreren de berichten ook de gebrekkige organisatie en het chaotische verloop van de moordexpeditie.

Peter R. de Vries was het derde slachtoffer in de omgeving van Nabil B., de kroongetuige in Marengo.

In maart 2018 werd B.’s broer doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum.