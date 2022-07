Onderwijs en theologie

Henk Geertsema, een bekend gezicht in de vrijgemaakt-gereformeerde (onderwijs)wereld, is zaterdag overleden.

Geertsema werd in 1954 geboren in Rotterdam. Hij studeerde pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij jaren later, in 2004, promoveerde op een onderzoek naar ‘een identiteitsbeschrijving van het maatschappelijk werk’.

Henk Geertsema - niet te verwarren met theoloog en filosoof Henk G. Geertsema (1940) - was een bekend gezicht in de vrijgemaakt-gereformeerde wereld. Hij werkte als docent aan de Theologische Universiteit Kampen en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle (nu Viaa). Hij vernieuwde het lesprogramma en werkte aan de ontwikkeling van lectoraten en de plaats van wetenschappelijk theologisch onderzoek. Aan de Gereformeerde Hogeschool werkte hij later als directeur van de sociale en theologische opleidingen. In 2008 begon d..

