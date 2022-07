Biseksuele vrouwen vaker slachtoffer geweld

Bijna de helft van de biseksuele vrouwen is slachtoffer van seksueel geweld of intimidatie, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Ze hebben meer depressies en ook transgenders komen tekort aan maatschappelijk welbevinden.

Den Haag

Bijna de helft (44 procent) van hen is het afgelopen jaar slachtoffer geweest van (online) seksuele intimidatie of geweld. De ervaringen zijn ook vaker langdurig van aard en hebben het vaakst psychische, fysieke of sociale gevolgen voor hun leven. Biseksuelen hebben daarnaast een kwetsbare positie als het gaat om hun welzijn: ze zijn drie keer vaker psychisch ongezond en hebben ruim twee keer zo vaak last van depressies dan heteroseksuele personen.

Geweld en intimidatie beperkt zich niet alleen tot de groep van biseksuele vrouwen, maar vindt plaats in een bredere context waarbij meer groepen te maken hebben met dezelfde omstandigheden. ‘Lesbische, homoseksuele en biseksuele Nederlanders voelen zich n..

