Agent van Stalin slaat toe op de Coolsingel

De oorlog tussen Oekraïne en de machthebbers in Moskou gaat terug tot ver voor 24 februari van dit jaar. De strijd werd onder meer gevoerd op de Coolsingel in Rotterdam, waar in mei 1938 een geheim agent van Stalin toesloeg.

Volgens de filmagenda van het Rotterdamsch Nieuwsblad zou er op maandagmiddag 23 mei 1938 in het Lumière Theater aan de Coolsingel de film Het perfecte alibi draaien. Een advertentie sprak van een ‘uiterst spannende en amusante film’. De filmvertoning zou beginnen om kwart over twee.

Filmliefhebbers die zich die middag nietsvermoedend naar het Lumière Theater begaven, vonden de Coolsingel afgesloten. Van een afstand zagen ze dat de politie bezig was met onderzoek. De meeste bioscoopgangers zullen thuisgebleven zijn. Zij hadden het nieuws al op de radio of op straat gehoord. De knal op de Coolsingel, die veertien minuten na het middaguur tot in de wijde omgeving te horen was geweest, was het gesprek van de middag, en van de avond, en van d..

