Remco Campert (1929-2022), het ‘zondagskind onder de schrijvers’

Als er iets was waar Remco Campert niet tegen kon, was het wat hij noemde ‘woordgeraas’. Alles wat opgeklopt, gewichtig en door mensen al te belangrijk werd geacht, wist hij met een enkele opmerking, notitie of gedicht te relativeren. De schrijver en dichter overleed in de nacht van zondag op maandag op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam.