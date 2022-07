Waarom de harde acties van de boeren lonen (of juist niet): ‘De overheid moet voet bij stuk houden’

De politie is aanwezig op de A67 in de buurt van Eindhoven om in te grijpen bij een boerenprotest. Bij Hapert werd de weg geblokkeerd door meerdere landbouwvoertuigen, maar volgens de politie rijdt het verkeer daar weer.

Kunt u duiden waar de enorme onvrede onder boeren vandaan komt?

‘De harde acties zijn een uiting van wanhoop en moedeloosheid. De laatste weken is er onder boeren van alles gaan rondzingen over de toekomst van de landbouw. Dan wordt er ook nog olie op het vuur gegooid door een aantal partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum, die zeggen dat de boerengrond nodig is om asielzoekers te herbergen. Dat zullen maar weinig boeren geloven, maar er is wel een groep die er van overtuigd is dat natuurbelangen prevaleren boven boerenbelangen en die twee ook als tegenstelling zien. Daarnaast presenteert de overheid een verhaal zonder toekomstperspectief.’

Sommige boeren lijken zich onaantastbaar te wanen bij protest..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .