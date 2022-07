Joël Voordewind wethouder Alkmaar

Alkmaar

Oud-Kamerlid Joël Voordewind wordt wethouder voor de ChristenUnie in Alkmaar. Hij gaat zich in die rol inzetten voor asiel, jeugdzorg en -hulp en maatschappelijke opvang. De nieuwe coalitie, van GroenLinks, BAS, PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar, ChristenUnie en SP, zet in op zorg voor kwetsbare ouderen en jongeren, een veilige leefomgeving, schonere lucht en meer groen. Voordewind was eerder vijftien jaar lid van de Tweede Kamer en woonde al een tijd in Alkmaar. Hij blijft zich, naast het wethouderschap, ook inzetten als speciaal ambassadeur voor ZOA Vluchtelingenzorg.

