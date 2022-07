Losgeld komt met winst terug na hack

Maastricht

De Universiteit Maastricht krijgt een deel van het losgeld dat eind 2019 werd betaald aan hackers terug met flinke winst. Een onderzoeksteam van het OM en de politie spoorde een deel van het losgeld op. De universiteit werd in 2019 slachtoffer van een hackersaanval, waardoor onder meer het e-mailverkeer stil kwam te liggen en de website van de bibliotheek onbereikbaar was. De universiteit betaalde de hackers losgeld in de vorm van bitcoins, destijds met een waarde van bijna 200.000 euro. De bitcoins zijn op het moment een stuk meer waard, namelijk zo’n half miljoen euro.