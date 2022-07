Boeren onduidelijk over hun nieuwe acties

Amersfoort

Maandag zijn er mogelijk weer heftige acties in verschillende delen van het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Boeren roepen in hun eigen communicatiekanalen op om dan met een grootschalige actie ‘heel Nederland plat te leggen’. De oproep, die massaal is gedeeld en onderschreven, voorziet in acties bij onder meer Schiphol en de vliegvelden in Eindhoven en Rotterdam. FDF speelt hierin geen enkele coördinerende rol, laat de organisatie weten.

Wat er precies staat te gebeuren is dan ook onduidelijk. ‘Daar hebben wij niet meer zicht op dan wat via sociale media rondgaat’, aldus woordvoerster Sieta van Keimpema. Ook voorman Mark van den Oever spreekt van ‘individuele acties’ en stelt dat maandag..

