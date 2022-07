‘Voedselpiraten’ scoren in de Gelderse Vallei: ‘Hoe korter de voedselketen, hoe beter’

Barneveld - Ede

Nu de intensieve veehouderij onder vuur ligt, wenden steeds meer consumenten zich tot een duurzamer voedselaanbod. De paradox in de Gelderse Vallei is, dat dit gebied zowel ernstig vervuild is met teveel stikstofuitstoot, door de bio-industrie, als een laboratorium is voor experimenten met duurzame landbouw.

thuisbezorgd

Trekkers blokkeren steeds vaker de snelwegen en een aantal boeren dreigt de voedselvoorziening ‘plat te gaan leggen’. Staan de klanten in de supermarkt straks voor lege schappen? Als het zover komt, dan zal dat niet voor iedereen in Nederland een groot probleem zijn. Want de klanten van ondernemer Chris Heimgartner (37) uit Barne..

