Voor stadhouder Willem III was het echte rampjaar zijn geboortejaar

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 13: de wording van stadhouder Willem III.

Het Rampjaar 1672 is een drama met enkele hoofdpersonen: raadpensionaris Johan de Witt, admiraal Michiel de Ruyter, de Franse koning Lodewijk XIV en natuurlijk de prins van Oranje, die op 9 juni 1672 als stadhouder Willem III werd ingehuldigd. Voor hem was het Rampjaar het sluitstuk van een moeizame jeugd en het begin van een indrukwekkende carrière.

Het echte rampjaar in het leven van Willem III was zijn geboortejaar, 1650. Er zijn weinig koningen of stadhouders die in zulke treurige omstandigheden ter wereld kwamen als Willem III, prins van Oranje, gra..

