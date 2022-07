Politie-agenten hebben vrijdagmiddag demonstrerende huisartsen tegengehouden bij het Binnenhof in Den Haag. De enkele honderden demonstranten die al op het Binnenhof stonden, heeft de politie weggestuurd. Na tien minuten vertrok een deel van de groep huisartsen in polonaise. Actievoerders vroegen op het Malieveld in Den Haag aandacht voor de drukte in de huisartsenzorg. Gezondheidsminister Ernst Kuipers zou naar de demonstratie komen, maar door de uitgelopen ministerraad kon hij niet meer aanwezig zijn. Honderden demonstranten trokken vervolgens naar het Binnenhof om verhaal te halen bij Kuipers. De betogers riepen ‘Waar is Ernst?’ en ‘Wij zijn een spoedgeval’. Na de ministerraad kwam minister Kuipers naar buiten en sprak met een delegatie van de actievoerders. Ze benadrukten onder meer veel last te hebben van de grote registratiedruk, waardoor er minder tijd voor de patiënten overblijft. De minister zei mee te kijken met zorgverzekeraars en gemeenten om dit probleem aan te pakken. De huisartsen gaan later nog een keer verder praten met de minister over de problemen waar ze tegenaan lopen.