Kabinet zet eerste stap richting invoering van rekeningrijden

Het kabinet heeft een eerste stap gezet om rekeningrijden in 2030 in te voeren. Het kabinet kiest volgens minister Mark Harbers (Infrastructuur) voor een ‘eenvoudig systeem’ waarbij de automobilist alleen wordt afgerekend op het aantal gereden kilometers.

Den Haag

Volgens staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) moet het wetgevingstraject om het systeem in te voeren op 1 januari 2025 zijn afgerond. Anders lukt het namelijk niet om het systeem vijf jaar later in te voeren. In 2025 wordt ook duidelijk wat de kilometerprijs gaat worden. Die zal worden gebaseerd op de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting in dat jaar.

Volgens Harbers zullen mensen die minder rijden dan gemiddeld erop vooruitgaan met het nieuwe systeem. Mensen die juist meer dan gemiddeld rijden zullen meer kwijt zijn. Het rekeningrijden zal de motorrijtuigenbelasting gaan vervangen. Rekeningrijden moet er ook voor zorgen dat er minder CO 2 wordt uitgestoten.

In het verleden is wel nagedacht over het duurder maken van rijden in de spits of in bepaalde regio’s. Maar dat zijn volgens Harbers ingewikkelde systemen. ‘Daarom kiezen we nu voor de eenvoud. Dat maakt de techniek daarachter ook eenvoudiger en daarmee de haalbaarheid en invoering een stuk realistischer.’

stap terug

Natuur & Milieu vindt het jammer dat het plan geen rekening houdt met hoe schoon of vervuilend auto’s zijn. Ook is het volgens de milieuclub belangrijk om te kijken naar de locatie waar de auto’s rijden en naar het tijdstip, zodat mensen op drukke tijden meer belasting betalen. Directeur Marjolein Demmers noemt het ‘een stap achteruit’. ‘Met de enorme uitdaging die er ligt om klimaat- en stikstofdoelen te halen is dit echt een onbegrijpelijk besluit.’

Ook fabrikanten en importeurs van auto’s zouden graag een onderscheid tussen relatief vervuilende en schone wagens zien. Door automobilisten met zuinigere auto’s voordelen te bieden, zou de CO 2 -uitstoot volgens belangenvereniging Rai Vereniging sneller omlaag kunnen. De brancheorganisatie is verder blij dat het kabinet ‘doorpakt met de invoering van een systeem van betalen naar gebruik’.