‘Keti Koti is niet alleen ‘ons ding’.’ Hoe de Bijlmer Keti Koti viert

In het centrum van de Bijlmer worden gratis Heri Heri-maaltijden uitgedeeld. ‘Heri heri is voedsel vol kracht. Je hebt voor de rest van de dag geen honger meer.’

Amsterdam

In de Bjlmer is Keti Koti al een nationale feestdag. Tenminste, zo voelt het door de drukte op straat, de kleurrijke kleding en de relaxte sfeer waarin iedereen elkaar enthousiast begroet. En wie hier Keti Koti zegt, zegt ook Heri Heri. Dat is de naam van de maaltijd die traditioneel gegeten wordt op Keti Koti. ‘Maar ook op feestdagen. En eerlijk, ik eet het heel vaak. Het is mijn lievelingsgerecht’, zegt Brigitta Kembel (49) die met haar zus en twee nichten neerstrijkt aan een tafeltje in kunsthub OSCAM.

Hier wordt gratis Heri Heri geserveerd als onderdeel van een groter initiatief waarbij duizenden maaltijden worden verstrekt in Amsterdam. ‘Hoeveel precies weet ik niet, maar er zijn overal plekken waar je gratis Heri Heri..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .