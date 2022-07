Wantrouwen, boze boeren en een onmachtige overheid

Bij het begin van de concrete aanpak van de stikstofcrisis is al meteen een bemiddelaar tussen boeren en overheid nodig. De diepe vertrouwenscrisis die hiermee duidelijk wordt, stemt niet vrolijk. Ook omdat deze zich niet beperkt tot de boeren: door ‘Groningen’ en de toeslagenaffaire is er in de samenleving sluimerende twijfel of de overheid grote problemen nog wel kan oplossen.

‘Als ik zie hoeveel natuur wij hebben ontwikkeld de laatste decennia: dat is fantastisch. Maar ook bij natuur mag je vraagtekens plaatsen. Welke natuur is voor ons het belangrijkst, wat heb je ervoor over, en waar?’

Als iedereen zijn stelling lijkt te hebben betrokken, kan juist een genuanceerde stem krachtig zijn. Te midden van al het boeren- en politieke tumult was daar ineens Louise Fresco. De 70-jarige professor is net afgezwaaid als bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research, en gaf deze week een afscheidsinterview aan Het Financieele Dagblad.

De vraag die Fresco opwerpt, is of boeren wel in alle gevallen moeten wijken voor de natuur. ‘Maatwerk moet én voor de boeren én voor de natuur gelden.’ Hoge zandgronden z..

