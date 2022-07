Wat als studenten het stikstofbeleid zouden maken? ‘Vol inzetten op technische innovatie’

Het kabinet wil de stikstofuitstoot van de landbouw fors terugdringen. Wat als studenten zouden beslissen over de gereserveerde 25 miljard euro? Vijf Wageningers doen een voorzet.

Volgens de vijf Wageningse studenten is het uitkopen van boeren niet de oplossing voor het stikstofprobleem. 'Boeren gaan over voedselzekerheid.'

Wageningen

Zet drie agrotechnologen, een dierwetenschapper en een plantenwetenschapper bij elkaar en het gesprek gaat als vanzelf over landbouw en natuur. In een kale overlegruimte midden op de campus van de Wageningse Universiteit ontmoeten Rens van Heeringen, Corné Talen en Henk Nap elkaar. Alledrie volgen ze - als vervolg op hun bacheloropleiding agrotechnologie - de master Biosystems Engineering. Van Heeringen: ‘In feite leren wij nieuwe technieken te ontwikkelen waarmee we de landbouw kunnen innoveren en verduurzamen.’

Lisa Waverijn, student dierwetenschappen, en Hermen Buitenhuis, student plantenwetenschappen, sluiten ook aan voor een gesprek over het stikstofbeleid van de overheid. ‘Het is fijn als mensen ons verhaal lez..

