Gemengde reacties op nieuw ontwikkelingsbeleid: ‘Het is vervuiling van het budget’

Ontwikkelingsorganisaties zien positieve punten in de nieuwe plannen van minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking), maar ook typisch VVD-beleid. ‘Er wordt geld uit de pot gehaald die bedrijven ten goede komt, maar niet de belangen van het ontwikkelingsland centraal zet.’

Den Haag

‘Het evenwicht tussen de koopman en de dominee is spannend. En ik denk dat de koopman nu meer accent krijgt dan de dominee’, zegt Haaije Feenstra. Hij is directeur van Prisma, een koepelorganisatie van christelijke ontwikkelingsorganisaties. Met de koopman doelt hij op de buitenlandse handel, de dominee staat voor de grote idealen die de wereld beter maken. Feenstra reageert op de nota van VVD-minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), die ze afgelopen week presenteerde.

In aanloop naar de presentatie van de nieuwe plannen meldde De Telegraaf al dat er binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken onrust was over de balans tussen hulp en handel. Ook zou er kritiek zijn op het ..

