Vanwege corona geen coronaherdenking

De herdenking van de slachtoffers van corona in september gaat vanwege corona niet door, maar scholen moeten wel vlak voor de vakantie een expositie over dat thema inrichten.

Den Haag

Die boodschap werd gegeven in een brief van het comité Stilstaan bij corona aan basisschoolleerlingen van groep 5 en 6. Kinderen konden tekeningen en andere werken opsturen, maar moeten die nu ophangen in school, hoewel de zomervakanties voor hen inmiddels al op uitbreken staan.

Er wordt met onbegrip op het bericht gereageerd. ‘Het comité Stilstaan bij corona wilde een Nationale Herdenking organiseren in september. Maar die gaat nu niet door vanwege ... de onzekere coronasituatie. Ik begrijp dat niet. Waarom herdenken we de doden niet?’, twitterde Coen Wessel, predikant van de protestantse gemeente in Hoofddorp. Hij stond al in februari 2021 aan de basis van het idee. Het moment werd op 18 maart gepland voor juni en later uitgeste..

