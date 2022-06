Shell geloofde niet dat verlagen gaswinning tot minder zware aardbevingen zou leiden, zegt oud-directeur

Tijdens de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen werden donderdag voor het eerst vertegenwoordigers van Shell en NAM gehoord over de rol van die bedrijven. Inmiddels zijn de firma’s verwikkeld in een vechtscheiding met de staat.

Den Haag

Wijsheid komt vaak achteraf en spijt altijd te laat, zijn doorgaans de motieven van een parlementaire enquête. Maar woensdagavond werd weer duidelijk dat de gaswinning in Groningen is nog geen gedane zaak is.

‘Het is onacceptabel dat NAM via deze weg de verantwoordelijkheid voor de situatie in Groningen probeert te ontlopen’, aldus Vijlbrief. Hij wil alle kosten ‘doorbelasten’ aan NAM − al betaalt de staat vanwege gemaakte afspraken daarvan indirect twee derde deel.

Bovendien trekt Vijlbrief de staatsvertegenwoordiger terug uit het College van Beheer van de Maatschap Groningen, de juridische eenheid waarmee NAM en de staat het Groninger veld leegpompten. Dat besluit volgt op tot voor kort geheime notulen uit 2013, geopenbaard ..

