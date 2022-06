OM wil boerendemonstranten langer vasthouden en actiegroep zinspeelt op lege schappen

Arnhem

Een van de vijf verdachten is minderjarig. Een zesde actievoerder moet volgens het OM nog drie dagen langer in de cel blijven zitten op verdenking van vernieling en openlijke geweldpleging. De rechter-commissaris besluit vrijdag wat er met de zes verdachten gaat gebeuren.

Vier protestboeren zijn donderdag in vrijheid gesteld in afwachting van de afhandeling van hun zaak, aldus het OM. In totaal hield de politie sinds dinsdag dertien personen aan, zegt een politiewoordvoerster. Enkele verdachten mochten na verhoor naar huis. Zij horen nog hoe justitie hun zaak gaat afhandelen.

doodslag

Voor de rellen bij Kootwijkerbroek zitten vijf demonstranten vast, van wie twee op verdenking van poging tot doodslag omdat ze met een tractor op een agent zouden zijn ingereden. Drie actievoerders zitten in de cel voor openlijke geweldpleging, poging tot doodslag, vernieling en mishandeling op de A1 bij Stroe. In Almelo is woensdag een man aangehouden op verdenking van opruiing. Woensdagavond is een man uit Lochem gearresteerd vanwege zijn rol bij het belagen van de woning van stikstofminister Christianne van der Wal.

Het OM verwacht meer aanhoudingen. Ook elders in het land zijn demonstranten opgepakt. Sommige zaken tegen boerenactievoerders worden mogelijk op korte termijn op een snelrechtzitting behandeld.

Actiegroep zinspeelt op lege schappen

Boerenactiegroep Agractie ziet een tijdelijke stop op de levering van landbouwproducten als mogelijke manier om een punt te maken over het belang van boeren voor de voedselvoorziening. ‘Lege schappen zijn geen leuk signaal naar onze consument’, schrijft Agractie in een donderdag verschenen bericht aan de achterban. ‘Helaas is dit het enige middel om beleidsmakers, media en burgers enige realiteitszin mee te geven.’ Om te ‘onderzoeken’ in hoeverre er draagvlak voor zo’n tijdelijke leveringsstop is onder boeren en tuinders, heeft Agractie onder de achterban een link verspreid naar een onlinepeiling op de website ferendum.com. Iedereen die dat wil, kan die invullen, dus ook mensen van buiten de agrarische sector. De meeste mensen die tot nog toe hebben gereageerd, doen dat ook niet met hun volledige naam. De vraagstelling luidt: ‘Ben je bereid om 1 of meerdere dagen geen producten te leveren zodat de uitwerking van het voorgestelde stikstofbeleid zichtbaar wordt voor het halsstarrige kabinet en burger?’ De opstellers van de poll hebben twee antwoordopties gegeven. De eerste is: ‘Ja ik ben bereid met dit wanbeleid.’ De tweede is: ‘Nee, ik maak me geen zorgen en dit beleid heeft voor mijn bedrijf geen gevolgen.’ Als mensen zichzelf mogen aanmelden (zelfselectie), maakt dat een peiling veel minder betrouwbaar. Dat geldt ook voor een sturende vraagstelling, legt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit in de gids ‘Peilen doe je zo’, die is gericht op middelbare scholieren. ‘De formulering van de vraag moet neutraal zijn’, is een van de tips daarin. Hoewel de peiling niet aan dit soort wetenschappelijke normen voldoet, wil Agractie de uitkomst gaan ‘gebruiken om vervolgacties te plannen’. Voorman Bart Kemp zegt desgevraagd dat de actiegroep met de peiling ‘een indicatie van de bereidheid’ wil krijgen. ‘Ook omdat er van alle kanten sterke signalen tot ons komen dat veel boeren lege schappen willen organiseren op deze manier.’