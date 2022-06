Corporaties moeten twee keer zoveel sociale huurwoningen bouwen

In ruil voor de afschaffing van de verhuurderheffing per 2023 heeft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) bindende prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties, gemeenten en de Woonbond. Er moeten twee keer zoveel sociale huurwoningen worden gebouwd en voor de laagste inkomens wordt de huur verlaagd.

Den Haag

Daarnaast moeten ruim 675.000 huizen worden verduurzaamd. Meer dan 1,5 miljard euro wordt besteed in de verbetering van woningen en de aanpak van vocht- en schimmelproblemen. Deze afspraken zijn donderdag op het ministerie van Binnenlandse Zaken door de betrokken partijen ondertekend.

Door de afschaffing van de verhuurderheffing per 1 januari komt er jaarlijks zo’n 1,7 miljard euro aan investeringsruimte vrij voor corporaties. Daar staan nationale, bindende afspraken tegenover. Om het tekort aan sociale huurwoningen en de lange wachtlijsten daarvoor aan te pakken, moeten corporaties hun bouwproductie opschroeven naar circa 30.000 rond 2030. Nu bouwen de corporaties jaarlijks zo’n 15.000 huurwoningen.

huur verlagen

Daarnaast moeten 50.000 huizen worden gebouwd waarvoor bewoners een huurprijs tussen de 850 en 1000 euro per maand moeten gaan betalen. Dat zijn zogeheten middenhuurwoningen. Deze huizen moeten voor 2024 zijn gerealiseerd.

Woningcorporaties moeten de komende drie jaar de huren voor alle huurders verlagen. De koppeling met de inflatie wordt losgelaten. Huishoudens met een inkomen op of onder 120 procent van het sociaal minimum krijgen een eenmalige huurverlaging tot 550 euro.

Hiervan profiteren iets meer dan een half miljoen huishoudens, die omgerekend gemiddeld 57 euro per maand minder huur hoeven te gaan betalen. Deze huurverlaging komt in de plaats van de generieke huurbevriezing die voor 2024 op stapel stond.

woningverbetering

In 2030 moeten 450.000 bestaande woningen van corporaties van het gas zijn afgekoppeld. De huurders van deze woningen, evenals die van de 675.000 huizen die worden verduurzaamd, krijgen geen huurverhoging. Op deze manier kunnen de huurders van de isolatiemaatregelen profiteren.

Tot en met 2030 investeren corporaties elk jaar 200 miljoen euro in woningverbetering. Daarbij ligt de nadruk op een snellere aanpak vocht en schimmel, brandveiligheid, loden leidingen en brandveiligheid. Nog eens 75 miljoen euro per jaar steken woningcorporaties in de verbetering van de leefbaarheid in wijken.

Tussen nu en 2031 is er voor de nieuwbouw, huurverlaging, verduurzaming en woningverbetering een totaalbedrag van bijna 120 miljard euro gemoeid. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt ‘overwegend tevreden’ te zijn met de gemaakte afspraken tussen het rijk en de woningcorporaties.