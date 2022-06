Stikstofprofessor Wim de Vries: ‘Het is geen vijf voor twaalf, maar drie uur ‘s middags’

In het debat over stikstof ziet ‘stikstofprofessor’ Wim de Vries emotie, eenzijdige focus en ‘deelwaarheden’. ‘Er is geen optimale oplossing voor het stikstofprobleem’.

Donderdag werden CBS-cijfers gepresenteerd waaruit bleek dat de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest vorig jaar met 3,7 procent is gedaald. Hoe moeten we die cijfers interpreteren?

‘Deels is dat toeval en het andere deel is gevolg van het andere rantsoen. Hoe raar het ook klinkt, het weer is ook van invloed. In het voer voor de dieren zit stikstof en fosfaat. Dat gaat deels naar het melk en vlees, maar het grootste deel komt er aan de achterkant weer uit. De weersomstandigheden bepalen deels hoe hoog dat stikstofgehalte is. Een ander belangrijke oorzaak is dat boeren vaker snijmaïs hebben bijgevoerd in plaats van gras. Door gras is meer stikstofuitstoot dan door maïs. Maar die 3,7 procent is niet systematisch en dus ook geen ..

