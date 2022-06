Wisseldag in de crisisnoodopvang: ‘Stop dat gesjouw met vluchtelingen, het zijn mensen, geen varkens’

De burgemeester van Loon op Zand kijkt met gemengde gevoelens terug op de crisisnoodopvang van asielzoekers in haar gemeente. ‘Verschrikkelijk, dat rondreizende circus van asielzoekers.’

Asielzoekers bij het terrein van de centrale aanmeldlocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Er is al maanden regelmatig te weinig plaats voor alle asielzoekers die een beroep doen op opvang.

Loon op Zand

Daar gaan ze weer, met twee door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gehuurde bussen van Loon op Zand in Midden-Brabant naar het dorp Zeeland in Oost-Brabant. Ruim honderd asielzoekers worden woensdagmiddag uitgezwaaid door ambtenaren en vrijwilligers die hen gedurende twee weken hebben opgevangen op veldbedjes in een sporthal. Een EHBO’er pinkt een traantje weg: ‘Je krijgt toch een band met die mensen, vooral met de kinderen.’

Het is ‘wisseldag’ in het roulerende systeem van crisisnoodopvang, waarbij steeds andere veiligheidsregio’s..

