Noodverordeningen tegen boerenprotest

In Apeldoorn is woensdagavond een noodverordening afgekondigd omdat boeren van plan zouden zijn gearresteerde demonstranten te bevrijden. Harderwijk deed dat eerder al rondom de woning van minister Christianne van der Wal.

Apeldoorn - Harderwijk

Aanleiding voor de noodverordening in Apeldoorn waren volgens de gemeente oproepen op sociale media ‘om met zoveel mogelijk boeren naar het politiebureau van Apeldoorn te komen met als doel de boeren die vastzitten op het bureau te bevrijden’.

De gemeente Harderwijk stelde woensdag ook al een noodverordening in rond de woning van minister Van der Wal van Stikstof en Natuur, nadat daar dinsdagavond rellen waren uitgebroken. Boeren met tractoren braken door een afzetting, vernielden een politieauto en leegden een giertank. Volgens de politie was de situatie zo onveilig dat direct ingrijpen niet mogelijk was. De minister was niet thuis, maar haar gezin wel.

Ook het huis van CDA-Kamerlid Derk Boswijk werd dinsdagav..

