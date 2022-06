De twee Belgen die dinsdagmiddag in Maastricht werden opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een kunstroof in de TEFAF, werden woensdag weer op vrije voeten gesteld. Ze zijn niet langer verdachte, aldus de politie. De twee Belgen (22 en 26 jaar) toonden volgens de politie na de overval dusdanig verdacht gedrag dat er op dat moment voldoende aanleiding was om ze aan te houden voor betrokkenheid bij de kunstroof. <

PvdA en GL rekenen niet meer op energietoelage

GroenLinks en de Partij van de Arbeid gaan er niet meer van uit dat het kabinet hun plan voor een energietoeslag van 500 euro gaat uitvoeren, zeggen bronnen rondom de partijen. Hun zou te verstaan zijn gegeven dat de plannen moeilijk zijn uit te voeren, maar zelf denken de partijen dat het vooral een kwestie is van politieke onwil. <

Containerschepen begeleid boven Wadden

Containerschepen die ten noorden langs de Waddeneilanden varen, kunnen daar begeleiding bij krijgen. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) schrijft met de maatregel te komen na de ramp met containerschip MSC Zoe. In 2019 sloegen tijdens een storm 342 containers van boord, met grote milieuschade als gevolg. <

beeld anp

Zorgen over kosten voor nieuwe onderzeeboten

Bij Defensie maken ze zich zorgen over de stijgende kosten die zijn gemoeid met de aanschaf van vier nieuwe onderzeeboten. ‘Ik ben er niet geheel gerust op dat we niet aan de prijs moeten gaan sleutelen’, zei staatssecretaris Christophe van der Maat in de Kamer. <

Asielzoekers leven in ongezonde noodopvang

De omstandigheden voor asielzoekers in een deel van de noodopvanglocaties in Nederland zijn volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ‘schrijnend, zorgelijk en ongezond’. De inspectie ging in mei en juni na het krijgen van ‘ernstige signalen’ over de leefomstandigheden in noodopvanglocaties langs bij zes locaties en bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. <

Aantal megastallen in Nederland neemt toe

Het aantal megastallen in Nederland neemt toe. In 2021 telde ons land 999 megastallen, laten cijfers van Wageningen Environmental Research (WENR) zien. In vijf jaar tijd is het aantal megastallen met bijna een kwart gestegen; in 2017 waren er 801 stallen groter dan 1,5 hectare. Het onderzoeksinstituut verzamelde die cijfers in opdracht van Wakker Dier. In de meeste megastallen, 514, zitten melkkoeien. In 233 zitten moedervarkens, in 84 melkgeiten en in 74 legkippen. <

beeld anp

NS gaat live meekijken in coupés bij overlast

De NS gaat als proef live meekijken in treinen waar veel overlast wordt gemeld. Aanleiding zijn meerdere incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de trein rond Hoorn, meldde NS woensdag. Het spoorbedrijf kan alleen in sprinters van het type SNG live meekijken, omdat er bij deze sprinters camera’s in de coupés hangen. <

Piloot komt om in Terlet bij zweefvliegtuigcrash

De piloot van een zweefvliegtuig is woensdagmiddag om het leven gekomen toen zijn toestel crashte op zweefvliegveld Terlet, tussen Arnhem en Apeldoorn. Volgens een woordvoerster van de brandweer ging er iets verkeerd bij het optrekken van het zweefvliegtuig, waardoor het toestel vanaf een hoogte van 30 meter recht naar beneden stortte. <

Aantal coronagevallen stijgt boven de 6000

De stijging van het aantal nieuwe coronagevallen gaat door. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend hebben de testlocaties 6276 besmettingen aan het licht gebracht. Voor het eerst sinds 12 april zijn er meer dan 6000 positieve tests in een dag. Het werkelijke aantal kan hoger zijn, omdat positieve zelftests niet worden meegerekend. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 35.595 bevestigde besmettingen, gemiddeld 5085 positieve tests per dag. <

Minister Helder wil af van gokreclames in sport

Sportminister Conny Helder wil zo snel mogelijk af van de huidige sponsoring en reclames van gokbedrijven in de sport. Ze vindt het niet wenselijk dat sport en gokken op deze manier met elkaar verweven zijn, zei ze tijdens een Kamerdebat. Vooral de SP en ChristenUnie dringen aan op een verbod, dat het kabinet al wel in de maak heeft maar dat nog op zich laat wachten. <

Helft van uitzettingen asielzoekers geschrapt

Vorig jaar zijn 260 uitgeprocedeerde asielzoekers Nederland uitgezet. Er waren 568 uitzettingen gepland, maar een groot deel daarvan is geschrapt. Dit komt onder meer omdat asielzoekers een coronatest weigerden, die verplicht was gesteld door het land waar zij naartoe zouden gaan. Dat meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). <

Syriëgangster houdt haar Nederlanderschap

Het besluit om een vrouwelijke Syriëganger ongewenst te verklaren en haar het Nederlanderschap af te pakken, is woensdag door de Raad van State (RvS) vernietigd. Volgens de Raad heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid onvoldoende de belangen van haar twee minderjarige kinderen meegewogen. De vrouw vertrok in 2013 naar Syrië en trouwde daar met een IS-strijder. In 2015 en 2016 kreeg zij in dat land twee kinderen. <

Dubbele achternaam ook voor geboren kinderen

Ook voor jonge kinderen die al geboren zijn wordt het mogelijk om ze de achternamen van beide ouders te geven. Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming heeft een nota naar de Tweede Kamer gestuurd waarin dat wordt geregeld. Eerder werd al een wetsvoorstel ingediend om een dubbele achternaam mogelijk te maken voor pasgeborenen. <

Evacuatie Villach door noodweer Oostenrijk

Bewoners van het dorp Villach worden geëvacueerd vanwege het noodweer in het zuiden van Oostenrijk. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt dat er legerhelikopters worden ingezet om de mensen in het zwaar getroffen dorp in veiligheid te brengen. Een 82-jarige man is overleden nadat hij door een modderstroom werd verrast, schrijft omroep ORF. <

beeld anp

Levenslang voor laatste aanslagpleger Parijs 2015

De enige dader van de radicaalislamitische aanslagen in en bij Parijs in november 2015 die is gepakt, Salah Abdeslam, is door een Franse rechtbank tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Hij wordt beschouwd als mededader en kan nooit meer vrijkomen. De zeven andere terroristen die de bloedbaden aanrichtten, bliezen zichzelf op of zijn door de politie doodgeschoten. <

Israëlische premier Bennett trekt zich terug

De Israëlische premier Naftali Bennett doet niet mee aan de komende parlementsverkiezingen. Een woordvoerder van Bennett maakte dit woensdag bekend voor de stemming om het parlement (Knesset) te ontbinden. Die ontbinding is een noodzakelijke stap om nieuwe verkiezingen mogelijk te maken. Die worden komende herfst verwacht. <

beeld anp

Dertig jaar cel voor R. Kelly in misbruikzaak

R. Kelly is veroordeeld tot dertig jaar cel in de misbruikzaak in New York. De 55-jarige zanger werd vorig jaar schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Kelly was bij het vonnis zelf in de rechtbank aanwezig. De openbaar aanklagers hadden een straf van minimaal 25 jaar geëist. <

Vijlbrief: claim tegen NAM voor 190 miljoen

Het kabinet zet juridische stappen tegen de NAM (de Nederlandse Aardolie Maatschappij van Shell en ExxonMobil) voor de 190 miljoen euro die het bedrijf volgens de staat moet betalen. Het gaat om geld voor versterking en herstel van bevingsschade in Groningen als gevolg van de gaswinning. De NAM zelf was al een arbitrageprocedure gestart, dus het gaat om een tegenclaim, meldt het ministerie. <

Zelfstandige kan in KVK-register adres verbergen

Alle eenmanszaken, waaronder veelal zelfstandigen zonder personeel, kunnen straks hun vestigingsadres helemaal laten verbergen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Dat wil minister Micky Adriaansens (Economische Zaken), die haar visie op het register naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor zelfstandigen is het vestigingsadres vaak het thuisadres. <

Ondervoeding dreigt voor miljoenen mensen

Door de impact van de oorlog in Oekraïne dreigen miljoenen mensen ondervoed te raken. De strijd in het oosten van Europa heeft onder andere de Oekraïense graanexport stilgelegd. Door de mindere beschikbaarheid van bijvoorbeeld tarwe stijgen de prijzen, met verregaande gevolgen voor miljoenen mensen in bijvoorbeeld Afrika. Daarvoor waarschuwen het voedselagentschap van de Verenigde Naties (FAO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). <

beeld anp

Teeven gaat belangen bierbrouwers behartigen

Oud-staatssecretaris Fred Teeven wordt de nieuwe voorzitter van Nederlandse Brouwers, de koepelorganisatie voor bierbrouwers. Vanuit die nieuwe functie zal hij lobbyen voor veertien brouwers die samen goed zijn voor 95 procent van al het bier dat in Nederland wordt gemaakt. De oud-politicus en voormalige officier van justitie zal zich ervoor inzetten dat ‘iedereen van een goed glas bier kan blijven genieten’. <

Kabinet: 750 miljoen voor bouw waterstofnet

Het kabinet stelt 750 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van een transportnetwerk voor duurzaam geproduceerde waterstof. De opdracht daarvoor is verleend aan HyNetwork Services (HNS), een dochterbedrijf van Gasunie dat ook belast wordt met het beheer van het waterstofnet. Dat meldt minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan de Tweede Kamer. <

Auto-industrie vraagt ‘drastische maatregelen’

De Europese auto-industrie roept op tot ‘drastische maatregelen op het gebied van laadinfrastructuur’, nu de EU-klimaatministers een akkoord hebben bereikt over een Europees klimaatpakket. Door die deal mogen er vanaf 2035 alleen nog nieuwe personenauto’s worden verkocht die emissievrij zijn. <

Van Rouwendaal wint haar eerste wereldtitel

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft bij de WK in Hongarije goud veroverd op de 10 kilometer in het open water. Van Rouwendaal was de sterkste in de eindsprint en veroverde zodoende haar eerste wereldtitel in het open water. Ze tikte net iets eerder aan dan de Duitse Leonie Beck. Olympisch kampioene Ana Marcela Cunha uit Brazilië greep het brons. <