De opening van de documentairereeks De Gouden Lichting is ontroerend. Jonge meisjes van een jaar of zeven in een turnpakje lopen zo gracieus mogelijk door de gymzaal. Ze doen een split en mooie turnpasjes, ze doen hun uiterste best op de oefeningen. Aan alles zie je dat turnen hun passie is. Hun meisjesdroom is de beste turnster van de wereld worden, dat willen ze alle vier.

Het zijn filmbeelden uit de kinderjaren van Renske Endel, Suzanne Harmes, Gabriëlla Wammes en Verona van de Leur. Zij hadden er iets voor over om de beste van de wereld te worden. Op tv zagen ze Russische turnsters, stel dat zij ook zo goed konden worden? Dat lukt. Ze hebben talent en dat wordt gezien door de coaches Frank Louter en Gerrit Beltman. Die willen h..

