Eis 26 jaar cel in zaak afpersing fruithandel

In de afpersingszaak rond fruitbedrijf De Groot in Hedel is woensdag 26 jaar en 7 maanden celstraf geëist tegen hoofdverdachte Ali G. De 37-jarige man uit Naarden heeft volgens de aanklager geprobeerd de fruitimporteur af te persen na de vondst van 400 kilo cocaïne tussen de bananen. Daarna zou hij diverse mannen hebben aangezet tot het veroorzaken van explosies bij woningen van medewerkers van het fruitbedrijf.

Arnhem

In totaal gaat het om vijftien aanslagen in 2020 en 2021, waarvan dertien te maken hebben met De Groot. Negen daarvan zijn in de ogen van de officier van justitie te kwalificeren als een poging tot moord. Het bedrijf ontving vele bedreigende sms-berichten waarin uiteindelijk 2,5 miljoen euro aan bitcoin werd geëist.

De officier sprak in de rechtbank in Arnhem van ‘een terreurcampagne van een duur en schaal die zijn weerga niet kent’. Door de langdurige en hardnekkige afpersingspoging leven al jaren honderden gezinnen van werknemers van De Groot in angst, zei de officier.

‘Hun angst wordt met iedere aanslag gevoed.’ Volgens de aanklager hadden de aanslagen ‘maffia-achtige kenmerken’ en had de opdrachtgever ‘lak aan slachtoffers’.

Justitie baseert zich op verklaringen van medeverdachten, tapgesprekken en een adressenlijst waar G. aantekeningen op maakte.

Volgens justitie ging G. ook in de gevangenis door met het organiseren van aanslagen. Via een medegedetineerde zou G. opdracht hebben gegeven voor het schieten op vier woningen in de Bommelerwaard en het in brand steken van een huis in Tiel in mei en juni vorig jaar.

G. was woensdag niet in de rechtbank aanwezig, wegens ziekte. De rechtbank doet in september uitspraak.