‘Protest zorgt niet voor oplossing’

Wim Bonestroo (57) stond vorige week met zo’n zestig andere boeren bij minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) op de stoep. ‘Haar man zei dat we niet voor de garage moesten parkeren en daarom hebben we de tractors netjes in de berm gezet. We hebben een goed gesprek met elkaar gehad’, stelt de veehouder uit Doornspijk.

De kinderen van de minister waren bang. Wat vindt u daarvan?

‘Ik vind dat we het hier niet te veel over moeten hebben. Het gaat om het punt dat we maken en nu gaat het de hele tijd alleen maar over de bibberende kindjes.’



Martijn van de Brake (33), melkveehouder in de gemeente Nunspeet, doet zelf niet mee aan de protesten, maar heeft er begrip voor. ‘Boeren zijn al jarenlang slachtoffer van over..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .