Roep voor vrije dag Keti Koti groeit. ‘Maar niet om in de zon te liggen’

Honderd bedrijven steunen de campagne van The Black Archives, FunX en Nederland Wordt Beter en geven hun medewerkers vrij op Keti Koti. De herdenking van het einde van de slavernij in Suriname en op de Antillen is volgens de initiatiefnemers belangrijk voor elke Nederlander.

Amersfoort

Het logo met een groene vuist met de tekst: ‘Ik neem vrij op 1 juli, totdat we allemaal vrij zijn’ popt overal op. Met de hashtag #1juli roepen de initiatiefnemers bedrijven op om hun medewerkers op vrijdag vrij te geven en werknemers om vrij te nemen. ‘Het is niet zo dat we op die vrije dag allemaal in de zon moeten gaan liggen. We hopen dat de vrije dag een soort gecombineerde 4 en 5 mei wordt. In de aanloop naar die dagen wordt er ook op scholen over gesproken, worden er workshops gegeven en zijn er programma’s op televisie’, vertelt initiatiefnemer Mitchell Esajas.

Nederland heeft in het verleden 600.000 tot slaaf gemaakte mensen verscheept van Afrika naar de Antillen en Suriname. In 1863 werd de slavernij afgeschaft. Op dat..

