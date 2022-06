Boerenvoorman Bart Kemp: ‘Zinloos als ik me uitspreek over acties’

Apeldoorn

Hoe kijkt u terug op de acties van dinsdag?

‘Escalatie leidt af van de inhoud. Wij roepen het kabinet met klem op om zo snel mogelijk in gesprek te gaan over de inhoud. De escalatie is tekenend voor wat er in het land leeft. We waarschuwen hier al weken voor: Ga in gesprek, laat het niet escaleren.’

Dat het nu ontspoort is dus de schuld van de overheid?

‘De oorzaak ligt absoluut bij de overheid, die continu onbetrouwbaar is en op geen enkele manier voor draagvlak zorgt. Deze uitbarsting konden we verwachten.’

Staat u nog steeds achter de acties?

‘Ik hoef nergens achter te staan. Ik houd niet van dat polariserende spelletje in de media: ben je voor of ben je tegen? Onzin. Laten we kijken naar de inhoud en oorzaken in plaats van vinger..

