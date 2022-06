Oud CDA-landbouwminister Cees Veerman: ‘Er moet een verzoeningscommissie komen’

Het is tijd dat de boeren en de overheid elkaar respecteren en het gesprek aangaan, vindt oud-landbouwminister Cees Veerman. ‘Goede genade, waar is het respect gebleven voor ieders positie?’

Goudswaard

‘De overheid moet begrijpen dat de stikstofreductie niet wordt gehaald zonder de boeren. En de boeren moeten begrijpen dat de opgave waar de overheid voor staat, onontkoombaar is.’ Dat zegt CDA’er en boer Cees Veerman, die tussen 2002 en 2007 minister van Landbouw was.

Hoe ziet u het stikstofprobleem?

‘De stikstofproblematiek is de kanarie in de kolenmijn; het is een eerste waarschuwing voor onderliggende problemen. De wijze waarop wij produceren en consumeren is op de huidige manier niet lang vol te houden. Dat geldt niet alleen voor de landbouw, maar ook voor de staalindustrie en het transport. Mensen denken een comfortabel leventje te kunnen leiden en het recht te hebben drie keer per jaar met een budgetvlucht..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .