Het luchtruim boven de extra beveiligde gevangenis in Vught wordt tijdelijk gesloten in verband met een verhoogd risico op vluchtpogingen van gedetineerden via de lucht. Minister Mark Harbers (Infrastructuur) heeft dat besloten op verzoek van de burgemeester van Vught en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming). De spoedmaatregel gaat vrijdag 1 juli in, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. <

Slachtoffers vliegcrash instructeur en leerling

De twee dodelijke slachtoffers van het vliegtuigje dat dinsdag is neergestort in het Zwarte Meer zijn twee mannen. Het gaat om een 63-jarige instructeur en een 24-jarige leerling-vlieger, meldt de vliegschool Zelf Vliegen waarvan het toestel was. De politie doet onderzoek naar de crash. Het vliegtuigje stortte dinsdagochtend neer in het Zwarte Meer. <

Zware schade aan 150 huizen na windhoos

Ongeveer 150 huizen in Zierikzee zijn zwaar beschadigd door de windhoos die de Zeeuwse plaats maandag trof. Vijf woningen zijn de komende maanden niet bewoonbaar, zei directeur Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland dinsdag op een persconferentie. Volgens Van der Wel gaat het om een schatting. <

beeld anp

Werkstraf opgelegd voor bekladden gebouw COC

Een 22-jarige Rotterdammer is veroordeeld voor het bekladden van het COC-gebouw in zijn woonplaats. Op het pand was onder meer de term KK (kanker) homo gespoten. De dader Robin van S. kreeg veertig uur werkstraf opgelegd. Een andere verdachte werd dinsdag vrijgesproken van medeplichtigheid. <

Aantal coronagevallen stijgt met 29 procent

Zeker 34.145 mensen hebben afgelopen week ontdekt dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Dat zijn de besmettingen die via de teststraten van de GGD aan het licht zijn gekomen. Omdat zelftests niet worden meegerekend, kan het werkelijke aantal hoger zijn. Het is het hoogste weektotaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) sinds 12 april, elf weken geleden. Ten opzichte van vorige week is het aantal positieve tests met 29 procent gestegen. <

Twee Belgen opgepakt na overval TEFAF

De twee verdachten die zijn aangehouden na de gewapende overval op een standhouder bij de kunstbeurs TEFAF in Maastricht, zijn twee Belgen van 22 en 26 jaar, zo meldt de politie. De overvallers wisten sieraden buit te maken, maar meer details over de buit deelt de politie op dit moment niet. Met meerdere eenheden wordt nog gezocht naar twee andere van de in totaal vier overvallers. <

DNB-president spreekt bij herdenking slavernij

President van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot spreekt vrijdag bij de nationale herdenking van het slavernijverleden in Amsterdam. DNB liet eerder onderzoek doen naar de rol van de bank in deze pijnlijke geschiedenis. Tot nu toe maakte Knot nog geen excuses. Of dat nu gaat gebeuren, is nog niet bekend. In onderzoek van de Universiteit Leiden kwam naar voren dat de centrale bank betrokken was bij het slavernijverleden. <

beeld anp

Jiskefet Encyclopedie verkocht zonder sticker

De zogeheten Jiskefet Encyclopedie mag worden verkocht, zonder dat met een sticker apart duidelijk wordt gemaakt dat de makers van het satirische tv-programma deze encyclopedie niet hebben gemaakt. Dat oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Met dit besluit, dat het hof dinsdagochtend bekend heeft gemaakt, wordt een eerder vonnis van een lagere rechtbank vernietigd. <

‘Jeugdbescherming moet flink worden verbouwd’

De jeugdbescherming ‘piept en kraakt’ en het stelsel is toe aan een ‘flinke verbouwing’, erkent minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming in de Tweede Kamer. Aanleiding is een kritisch rapport dat maandag is gepubliceerd over gedwongen uithuisplaatsingen van kinderen. Het rapport is van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. <

Ook zeespiegel bij kust Nederland stijgt sneller

De zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust versnelt, melden wetenschappers van de TU Delft. Ze baseren zich op een uitgebreide analyse van meetgegevens uit zogeheten getijdestations, van Delfzijl tot Vlissingen. Sinds midden jaren 90 stijgt het waterpeil voor de Nederlandse kust significant sneller dan in de zeventig jaar daarvoor, concluderen de onderzoekers. Sindsdien is de gemiddelde stijging 2,7 millimeter per jaar. <

beeld anp

CDA tegen correctief bindend referendum

De invoering van een correctief bindend referendum is van de baan. Het CDA gaat tegen stemmen, zo heeft CDA-Kamerlid Inge van Dijk laten weten. Voor het wetsvoorstel is een tweederdemeerderheid nodig; met de tegenstemmen van de christendemocraten wordt die niet gehaald. Hoewel er dinsdag - opnieuw - niet over het initiatiefvoorstel van de SP wordt gestemd, heeft het CDA alvast laten weten volgende week tegen te stemmen. <

Veroordeling moeder van Sharleyne definitief

De veroordeling van Hélène J. voor doodslag op haar 8-jarige dochtertje Sharleyne blijft in stand. Dit heeft de Hoge Raad dinsdag beslist. Wel is de celstraf van J. met een maand verlaagd omdat het hof de dossierstukken te laat naar de Hoge Raad heeft gestuurd. Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde J. in januari vorig jaar in hoger beroep tot negen jaar en negen maanden. <

Gezondheidsschade door fijnstof neemt amper af

Nederland heeft niet alleen een stikstofprobleem, maar ook een hardnekkig fijnstofprobleem. De aanpak daarvan moet volgens onderzoeksbureau TNO flink worden verbeterd. De totale hoeveelheid fijnstof is weliswaar al fors teruggedrongen, maar de afgelopen jaren levert dat ‘nauwelijks gezondheidswinst op’, signaleert het bureau in een rapport. <

Datum voor referendum onafhankelijk Schotland

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft dinsdag in het parlement aangekondigd op 19 oktober 2023 weer een onafhankelijkheidsreferendum te willen houden. Sturgeon zei de regering in Londen om toestemming te vragen voor het houden van een raadgevend referendum. De Britse premier Boris Johnson liet echter kort daarna weten dat hij de tijd daarvoor nog niet rijp vindt. <

Duitse kampbewaker krijgt vijf jaar celstraf

Een 101-jarige man die in de Tweede Wereldoorlog bewaker was in het concentratiekamp Sachsenhausen heeft vijf jaar gevangenisstraf gekregen vanwege medeplichtigheid aan moord op 3518 gevangenen. Josef Schütz is de oudste persoon die is vervolgd voor misdaden van het naziregime. De kans dat de 101-jarige de gevangenis in moet, is klein. <

Poetin wil relatie met Taliban verbeteren

Rusland wil betere betrekkingen met het Afghaanse fundamentalistische Taliban-regime, zei president Vladimir Poetin dinsdag tijdens een bezoek aan de voormalige Sovjetrepubliek Tadzjikistan. Het is zijn eerste buitenlandse reis sinds het Russische leger op 24 februari de aanval op Oekraïne inzette. ‘We doen er alles aan om de situatie in het land te normaliseren en proberen relaties op te bouwen met de politieke machthebbers’, zei Poetin in het land dat grenst aan Afghanistan. <

Bekende oppositiefiguur opgepakt in Moskou

De bekende Kremlincriticus, Ilja Jasjin, is opgepakt in Moskou. De politicus schrijft dinsdag op Telegram dat hij vijftien dagen de gevangenis in moet, omdat hij een politieagent beledigd en bij zijn uniform gegrepen zou hebben. Jasjin, een van de laatste oppositiefiguren die in vrijheid kritiek uit op Poetin, noemt de beschuldiging ‘humoristisch’. <

Maxwell krijgt 20 jaar cel voor helpen Epstein

Een Amerikaanse rechtbank heeft Ghislaine Maxwell dinsdag veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor haar hulp aan multimiljonair Jeffrey Epstein bij het misbruiken van meisjes en jonge vrouwen. Maxwell was zijn vertrouweling en ronselde de slachtoffers die Epstein misbruikte. De aanklagers hadden 30 tot 55 jaar geëist. De 60-jarige Maxwell is vorig jaar schuldig bevonden. <

beeld anp

G7 investeert 5 miljard dollar in voedselcrisis

De G7-landen trekken tot 5 miljard dollar uit om de wereldwijde voedselvoorziening te verbeteren. De Verenigde Staten zullen meer dan de helft van het bedrag voor hun rekening nemen, zei een Amerikaanse functionaris tegen persbureau DPA. Mede door de Russische invasie van Oekraïne, waardoor export van graan uit Oekraïne wordt geblokkeerd, dreigt in landen in het Midden-Oosten en Afrika een voedselcrisis. <

China kort quarantaine buitenlandse reizigers in

China beperkt de verplichte quarantaine van buitenlandse reizigers tot tien dagen, waarvan zeven in een door de overheid bepaald quarantainecentrum. Het land sloot zijn grenzen vrijwel volledig in maart 2020 om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het nam stevige maatregelen, maar is bezig die heel geleidelijk in te trekken. De verplichte quarantaine voor buitenlandse reizigers was veertien dagen. <

Akkoord EU-ministers over wet ontbossing

De EU-klimaatministers hebben in Luxemburg een akkoord bereikt over een eerste Europese bossenwet. Doel van de wet is het minimaliseren van ontbossing in de wereld en van de verschraling van bosgebieden die door consumptie en productie in de EU worden veroorzaakt. Minister Rob Jetten noemt het akkoord een ‘belangrijke stap om ontbossing een halt toe te roepen’, zei hij. <

beeld anp

Belastingontwijking minder door regels

Nieuwe regels van onder meer het vorige kabinet, hebben ervoor gezorgd dat er veel minder geld door Nederland stroomt dat in belastingparadijzen terechtkomt. Sinds 2019 is ook de doorstroom naar landen met normale belastingtarieven afgenomen, hoewel die stroom groot blijft en vorig jaar weer wat groeide. In 2019 is over zo’n 38,5 miljard euro dat door Nederland stroomde nauwelijks belasting betaald. Dit bedrag nam behoorlijk af, naar 6 miljard euro in 2021. <

Denemarken: was buiten drogen tegen gascrisis

De Deense autoriteiten dringen er bij burgers op aan korter te douchen en schone was in de buitenlucht te laten drogen om zo energie te besparen. Volgens de Deense energieautoriteit liggen de gasprijzen momenteel vier keer hoger dan normaal en hoeft voorlopig geen daling van de prijzen te worden verwacht. De Deense overheid is daarom een campagne begonnen van 3,4 miljoen euro met adviezen voor huishoudens om energieverbruik te verminderen. <

Biedingen op huis voortaan in logboek

Mensen die op zoek zijn naar een huis kunnen binnenkort in een logboek zien welke biedingen zijn uitgebracht op een woning. Drie makelaarsverenigingen zetten op 1 juli een digitaal biedlogboek online. Dat moet het proces transparanter maken. <