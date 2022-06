Amsterdam

Volgens het OM is de 44-jarige Taghi onder meer verantwoordelijk voor zes moorden en vier pogingen daartoe. ‘Hij stond aan het hoofd van een organisatie die zich toelegde op het plegen van moorden’, aldus de officier van justitie. ‘Hij was degene die alle beslissingen nam.’

Taghi, aanwezig in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, hoorde de strafeis uiterlijk onbewogen aan. ‘Alle lijnen van de moorden komen bij Taghi samen’, zei de officier over hem. ‘Hij neemt alle beslissingen en die gaan over leven en dood. Taghi heeft een spoor van verwoesting en verdriet achtergelaten en totale controle en terreur uitgeoefend.’ Volgens justitie was hij daarbij ‘bijzonder volhardend - eenmaal op een dodenlijst, dan komt iemand daar niet meer van af’. Taghi’s organisatie ‘behandelde een mensenleven als een wegwerpartikel’.

Zelf is Taghi ‘steeds op veilige afstand gebleven’, zei de officier. Hij liet de moorden door vaak jonge mannen uitvoeren, die voor een gering bedrag bereid zijn aan het moorden mee te werken en het risico lopen voor jaren de gevangenis in te gaan. Of, aldus justitie, als er iets misging ‘zelf het risico lopen in opdracht van Taghi te worden vermoord, omdat ze een los eindje zijn geworden’.

medeverdachten

Ook vier medeverdachten hoorden levenslang eisen. Het gaat daarbij om de broers Mao en Mario R. (47 en 42), Mohamed R. (40) en Achraf B. (29). Zij waren volgens het OM betrokken bij meerdere moorden dan wel pogingen daartoe of zaten hoog in de organisatie van Taghi. De overige strafeisen varieerden van bijna zes jaar tot ruim 26 jaar. De strafeis tegen een andere vermeende handlanger van Taghi, Saïd R. (de oudere broer van Mohamed R.), komt op een later moment in de strafzaak. Tegen een andere oudere broer, Zeki R. (43), eiste het OM veertien jaar cel.

Het requisitoir, dat negen dagen duurde, was de voorlopige climax in het monsterproces, dat in maart 2018 begon. Toen maakte justitie bekend dat ze over een kroongetuige beschikte.

Spijtoptant Nabil B. zou tot de veronderstelde bende van Taghi hebben behoord en legde een reeks verklaringen tegen zijn voormalige handlangers af, in ruil voor strafvermindering. Hij hoorde dinsdag tien jaar cel eisen.

Nog geen week na de eerste zitting in maart 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 volgde de moord op B.’s advocaat Derk Wiersum. In juli vorig jaar werd Peter R. de Vries doodgeschoten. Hij trad op als adviseur en vertrouwensman van de kroongetuige.

Vanaf september is het de beurt aan de advocaten van de verdachten om te pleiten. Daar is tot en met december tijd voor ingeruimd.